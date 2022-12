Jack poderia ter sido salvo em Titanic? Kate Winslet dá resposta definitiva

Titanic foi um grande sucesso em 1997, e um marco na carreira da atriz Kate Winslet. A atriz foi indicada ao Oscar, embora não tenha vencido. No entanto, a pergunta que não quer calar: Jack poderia ter sido salvo? A atriz finalmente respondeu o famoso questionamento.

O final do filme é um dos mais tristes do cinema, mostrando o fim do maior navio da época, que foi construído para nunca afundar.

Winslet, que interpretou Rose, o caso amoroso do personagem de Leonardo DiCaprio, acabou sobrevivendo para contar a triste história no navio.

Em recente conversa ao podcast Happy Sad Confused, a atriz revelou se Jack poderia ser salvo e viver feliz com Rose após o naufrágio: “Não tenho comentários” (via Looper).

No entanto, ela acreditaria que Jack poderia ainda caber no bote salva-vidas improvisado, mas pensa que não teria suportado os dois.

“Se você colocar dois adultos em uma prancha de stand up, ela se torna extremamente instável. Isso é certo”, disse a atriz. “Se você colocar dois adultos e, digamos, uma criança de sete anos em uma prancha de remo, não poderá fazer nada. Você vai cair na água.”

O final triste de Titanic

Após o navio começar a se partir ao meio, muitos passageiros começaram a pular no mar congelante, enquanto outros estavam indos para os botes.

Os poucos botes que tinham não cabiam todas as pessoas presentes no navio, e diversos homens e mulheres tentaram a sorte no mar e encontrar algo para se salvar.

Jack e Rose acabaram encontrando uma porta, onde Rose subiu e Jack ficou se apoiando no mar. Ele acabou morto por hipotermia, após longa exposição ao frio extremo. Rose acabou sobrevivendo no final do longa-metragem.

Você pode assistir Titanic por meio de plataformas digitais.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.