Avatar: O Caminho da Água tem cena pós-créditos? Veja

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) finalmente chegou aos cinemas e promete fazer uma fortuna na bilheteria. Revelamos, abaixo, se o filme de James Cameron conta com alguma cena pós-créditos.

Tal qual os filmes anteriores do diretor, Avatar: O Caminho da Água não tem uma cena pós-créditos.

As continuações já foram confirmadas, mas Cameron não incluiu qualquer teaser delas ao término dos créditos de seu novo épico.

De fato, o único filme do diretor que contou com algo após as letrinhas foi o primeiro Avatar, mas somente nos relançamentos recentes.

Tendo em vista o sucesso do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) e seu costume de inserir cenas pós-créditos em quase todos seus filmes, é de se esperar que o público tenha ficado mal acostumado. Mas vale lembrar que nem todo blockbuster segue esses moldes.

Mais sobre Avatar 2

Essa continuação, assim como o primeiro filme, é dirigida por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

“Ambientado mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam”, diz a sinopse oficial.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 é estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.

O roteiro é de James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e a história é de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) já está em exibição nos cinemas.

