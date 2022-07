Avatar 2 choca com revelação sobre personagem

Aos poucos, as coisas se tornam mais claras sobre Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2). A revelação mais chocante, até agora, é sobre a personagem de Sigourney Weaver.

A atriz participou do primeiro Avatar como Dra. Grace Augustine, que morreu durante o encerramento do longa-metragem.

No entanto, Sigourney Weaver está de volta para Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2), o que sempre causou curiosidade entre os fãs.

É aqui que começa a reviravolta. Acontece que a estrela não voltará como Dra. Grace Augustine. Na verdade, ela será Kiri, uma jovem Na’vi.

Kiri ainda é adolescente, e é a filha adotiva de Jake e Neytiri. Fora isso, não se sabe muito sobre a personagem.

Uma grande surpresa

Isso é uma surpresa total sobre Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2). Sigourney Weaver é uma atriz que já está com 72 anos de idade.

É, no mínimo, inusitado que a estrela interprete uma Na’vi adolescente. No entanto, com a tecnologia, tudo é possível.

Além disso, existe uma grande chance de que isso seja explicado de uma melhor forma em Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2).

Resta aguardar para que tenhamos mais respostas. De uma coisa não se pode ter dúvida: James Cameron está preparando grandes surpresas para o enredo.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.

