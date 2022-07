Avatar revela o primeiro herói da franquia em quadrinho.

A Dark Horse Comics divulgou uma prévia da edição três do quadrinho Avatar: Adapt or Die, destacando o primeiro herói Na’vi (via ScreenRant).

Grace Augustine, que foi interpretada por Sigourney Weaver no filme, é a protagonista da história, que foca na investigação de uma doença misteriosa que matou crianças Na’vi. O momento da trama acotnece antes do primeiro filme.

A origem da doença permanece um mistério, mas uma caçada de rotina pode levar Eytukan à resposta. Enquanto Selfridge tenta aproveitar a crise a seu favor, Grace utiliza a tecnologia humana para ajudar a encontrar uma cura, mas Mo’at tem uma ideia melhor.

Corinna Bechko, Beni R. Lobel, Wes Dzioba e Mark Molchan forma a equipe criativa do quadrinho.

Veja uma prévia, abaixo.

Filme de James Cameron

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) é dirigido por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

O diretor também teve trabalhos aclamados como Titanic e O Exterminador do Futuro, além de ter comandado o primeiro Avatar.

O filme teve seu trailer oficial revelado ainda em maio.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.

