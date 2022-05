Avatar 2 ganha trailer legendado com visual incrível

A Disney divulgou, finalmente, o trailer de Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2), que vem sendo exibido em algumas sessões de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

A prévia não traz muitos detalhes acerca da trama da continuação, mas indica um conflito entre os na’vi, visto que vemos alguns deles usando armas de fogo.

Naturalmente, podem ser humanos usando a tecnologia que dá nome ao filme, permitindo que a mente entre no corpo desses avatares.

O que chama mais a atenção são os visuais do filme, que estão mais impressionantes que nunca. Veja o trailer, abaixo.

James Cameron faz grande promessa sobre Avatar 2

O diretor James Cameron prometeu, durante a Cinema Con2022, que Avatar 2 terá o “3D mais imersivo possível”.

Como seria de se esperar, Avatar 2 terá um grande foco em efeitos especiais, que podem deixar o público de queixo caído.

O diretor diz: “Estamos explorando os limites do cinema com um 3D com uma alta faixa dinâmica, uma alta taxa de quadros, uma resolução mais alta e um realismo muito maior nos efeitos especiais. Cada cena foi projetada para a maior tela, a mais alta resolução e o 3D mais imersivo possível. Queremos ultrapassar os limites do que o cinema pode fazer.”

“Acho que conseguimos. Espero que tenhamos conseguido. Espero que, quando o filme for lançado em dezembro, vocês concordem”, conclui Cameron.

Avatar 2 chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.