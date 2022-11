Avatar 2 tem um grande problema e pode ser um fracasso

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) é um dos maiores lançamentos do ano, mas mesmo antes de chegar aos cinemas, já foi exposto um de seus maiores problemas: seu orçamento.

O primeiro filme já foi caro e arriscado, mas no final das contas provou ser um investimento valioso para a 20th Century Fox e se tornou o filme de maior bilheteria de todos os tempos.

Avatar 2, entretanto, terá que faturar quase tanto quanto o primeiro apenas para se tornar lucrativo.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a produção de Avatar: O Caminho da Água custou entre US$ 350 milhões e US$ 400 milhões.

Para contextualizar, isso é entre US$ 50 e US$ 100 milhões a mais do que o desastroso filme da Warner Bros, Liga da Justiça, que para começar a lucrar precisaria ganhar cerca de US$ 800 milhões.

Avatar 2 precisa ganhar muito dinheiro para se tornar lucrativo

Normalmente, os sucessos de bilheteria de grande orçamento precisam recuperar o dobro de seu orçamento de produção para recuperar as despesas relacionadas à produção do filme e as dezenas ou centenas de milhões de dólares gastos para promovê-lo.

No caso de Avatar, parece provável que a Disney considere qualquer coisa inferior a US$ 1 bilhão uma decepção de bilheteria.

Também existe a realidade de que a Disney investiu muito dinheiro na marca Avatar como parte de seus negócios em parques temáticos.

Um modesto sucesso de bilheteria ainda seria um grande impulso para as atrações temáticas de Avatar que a Disney possui, e essa sinergia significa que US$ 900 milhões para levar para casa pode não ser uma grande vitória de bilheteria, mas ainda seria uma grande vitória no cenário geral.

As primeiras projeções de Avatar 2 apontam para um faturamento entre US$ 150 milhões e US$ 175 milhões no fim de semana de estreia. O filme teve seu trailer oficial revelado ainda em maio.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.