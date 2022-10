Avatar bate outro recorde de bilheteria antes da estreia da sequência

Avatar se tornou o primeiro filme a cruzar a marca de US$2.9 bilhões nas bilheterias. O longa de 2009 conseguiu o feito após retornar aos cinemas antes do lançamento de sua aguardada sequência.

Quando foi lançado em 2009, Avatar se tornou a maior bilheteria de todos os tempos, sendo ultrapassado apenas por Vingadores Ultimato, mas recobrando a liderança quando foi relançado na china em fevereiro de 2021.

O filme de James Cameron acaba de bater outro recorde, se tornando o primeiro filme da história a atingir a marca de US$2.9 bilhões.

O longa está voltando aos holofotes com a continuação da saga de Jake e Neytiri tendo estreia marcada para dezembro deste ano, com mais 3 filmes confirmados para os próximos anos.

O sucesso do relançamento de um filme de 13 anos atrás, certamente animou os produtores da sequência. Porém, mesmo com o interesse do público ainda existindo, dados recentes previram que Avatar 2 deve ter uma bilheteria de US$650 milhões nos Estados Unidos, US$123 milhões a menos que seu predecessor.

A previsão ainda é bem alta, especialmente contando com o crescimento dos serviços dos serviços de streaming, que acaba aumentando o desafio de levar pessoas ao cinema, mas isso nunca foi problema para James Cameron, então não podemos subestimar Avatar 2.

Filme de James Cameron

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) é dirigido por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

O diretor também teve trabalhos aclamados como Titanic e O Exterminador do Futuro, além de ter comandado o primeiro Avatar.

O filme teve seu trailer oficial revelado ainda em maio.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.

