Avatar: O Caminho da Água já é lucrativo e continuações estão seguras

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) continua dominando a bilheteria mundial e, aparentemente, já cruzou a barreira para se tornar lucrativo. Com isso, suas continuações estão seguras.

De acordo com Matthew Belloni do Puck News, o sucesso contínuo de Avatar: O Caminho da Água nas bilheterias garantiu o futuro da franquia nos cinemas.

Continua depois da publicidade

O filme supostamente ultrapassou o limite de bilheteria de US$ 1,4 bilhão necessário para ser considerado um sucesso pela Walt Disney Company.

Cameron afirmou anteriormente que o filme precisaria arrecadar US$ 2 bilhões para fazê-lo, mas parece ser um exagero.

Com a bilheteria provando que o interesse do público pela série continua forte, apesar do grande intervalo entre as iterações, diz-se que Avatar 4 e 5 provavelmente receberão luz verde, permitindo ao diretor continuar a série pelo tempo que sugeriu anteriormente.

Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

Mais sobre Avatar 2

Essa continuação, assim como o primeiro filme, é dirigida por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

“Ambientado mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam”, diz a sinopse oficial.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 é estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.

O roteiro é de James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e a história é de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.