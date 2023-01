A franquia Avatar está muito bem encaminhada nos cinemas, e Avatar: O Caminho da Água já está entre as 10 maiores bilheterias do cinema.

O longa-metragem de sucesso de James Cameron assegurou suas sequências, se tornando a maior bilheteria de 2022.

Os números da sequência de Avatar continuam subindo, e não possuem previsão para parar. Em seu quarto final de semana, o longa está com um total de 1,516 bilhão de dólares (via ScreenRant).

Além de integrar o top 10 de maiores bilheterias de todos os tempos, Avatar: O Caminho da Água também superou Top Gun: Maverick, que contava com 1,488 bilhão de dólares.

No momento, a sequência de Avatar deixou para trás Velozes e Furiosos 7, estando já na 10ª posição. Em breve, o filme também deve passar a bilheteria de Os Vingadores, que arrecadou 1,515 bilhão de dólares.

A Disney ainda aumentou o número de salas para o filme ser exibido, adicionando mais 138 telas num total de 4.340 telas nos Estados Unidos. É possível que aumente ainda mais a bilheteria do longa.

Mais sobre Avatar 2

Essa continuação, assim como o primeiro filme, é dirigida por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

“Ambientado mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam”, diz a sinopse oficial.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 é estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.

O roteiro é de James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e a história é de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) está em exibição nos cinemas.

