Avatar: Produtor sugere que franquia terá mais filmes

O produtor de Avatar, Jon Landau, sugere que franquia pode ter mais filmes após o quinto chegar aos cinemas.

Com mais três filmes confirmados, além do lançamento de Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) em dezembro, a saga pode ter mais histórias para contar.

Landau, produtor da franquia, revelou que os roteiros de todas as sequências estão prontos, bem como a produção de Avatar 3 e 4. No entanto, ele indicou que o quinto filme pode não ser o último (via ScreenRant).

“Temos mais 4 planejados. Temos 2, 3, 4 e 5. Esses roteiros estão todos escritos. Concluímos as produções do 2, 3 e parte do quarto, então estamos prontos”, disse ele.

“Nós sempre olhamos Pandora como uma metáfora para o nosso mundo, e você pode contar um número ilimitado de histórias em nosso mundo. Você pode contar um número ilimitado de histórias no Pandora”, concluiu o produtor.

Filme de James Cameron

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) é dirigido por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

O diretor também teve trabalhos aclamados como Titanic e O Exterminador do Futuro, além de ter comandado o primeiro Avatar.

O filme teve seu trailer oficial revelado ainda em maio.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.

