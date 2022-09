Babilônia: Margot Robbie e Brad Pitt estrelam pôsteres de novo filme; veja

A Paramount Pictures divulgou os pôsteres de personagens de Babilônia, novo filme de Damien Chazelle, estrelado por Margot Robbie e Brad Pitt.

Os cartazes vêm pouco antes do lançamento do trailer do longa-metragem, que será divulgado na terça-feira (13).

Ambientado na Los Angeles da década de 1920, Babilônia “traz uma história de ambição e excessos desmedidos, acompanhando a ascensão e a queda dos personagens durante uma era de decadência desenfreada e depravação em uma jovem Hollywood”, informa a sinopse oficial.

Os pôsteres divulgados mostram Margot Robbie, Brad Pitt e Diego Calva caracterizados como seus respectivos personagens.

Confira, abaixo.

Mais sobre Babilônia

Damien Chazelle, mais conhecido por La La Land: Cantando Estações e Whiplash: Em Busca da Perfeição, é responsável por roteiro e direção de Babilônia.

O filme é uma produção da Paramount Pictures e parceria com Marc Platt, Wild Chickens e Organism Pictures Production.

O ator Tobey Maguire, junto com Michael Beugg, Wyck Godfrey, Helen Estabrook e Adam Siegel, assinam a produção executiva do longa.

Lukas Haas, Tobey Maguire, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Olivia Hamilton, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving e Olivia Wilde também estrelam o longa.

Babilônia chega aos cinemas em janeiro de 2023.

