Banda Twenty One Pilots foi demitida por Tom Cruise de Top Gun 2

Top Gun 2, também chamado de Top Gun: Maverick, chega aos cinemas no final de maio de 2022 após ter passado por diversos atrasos, e o caminho para chegar aqui não foi fácil, como comenta Tyler Joseph, vocalista do Twenty One Pilots.

“Eu estava trabalhando com a pessoa da colocação de música para escrever uma nova música para o novo Top Gun, e então acredito que Tom Cruise entrou e demitiu todo mundo. Você viu aquela coisa nova de Top Gun que ele tem? O trailer foi lançado por, tipo, três anos, então houve algumas revisões, e eu fazia parte disso, então eles seguiram em frente.”, disse o cantor em uma entrevista à estação de rádio KROQ de Los Angeles na sexta-feira.

“Na verdade, foi logo depois que eles me trouxeram para me mostrar partes do filme e o que eles estavam procurando e outras coisas. Então fiquei sabendo que havia uma troca por atacado”, conta.

A troca a qual ele se refere seria que a música do Twenty One Pilots foi substituída por Hold My Hand, da Lady Gaga.

Gaga diz que já está trabalhando há anos nessa música e que ela é “uma carta de amor ao mundo em que vivemos ultimamente”, segundo o We Got This Covered.

Tom Cruise, Paramount e seus representantes ainda não contaram sua versão da história.

Tom Cruise volta em Top Gun 2

Em Top Gun: Maverick, o personagem de Tom Cruise, um piloto clássico, prova que o humano é ainda o mais importante dentro da evolução tecnológica – em um mundo onde drones e outros aparatos começam a ganhar destaque.

Além disso, Pete vira um mentor para uma nova geração de pilotos. Esses jovens podem ter ligação com o passado do personagem de Tom Cruise.

Além de Val Kilmer, o elenco da continuação ainda traz Miles Teller, Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm, Glen Powell e Manny Jacinto.

A direção é de Joseph Kosinski, com roteiro também de Peter Craig, Justin Marks e Eric Warren Singer.

Depois de muitos adiamentos, Top Gun 2 (Top Gun: Maverick) estreia em 27 de maio de 2022. O primeiro filme pode ser visto na Netflix e no Amazon Prime Video.