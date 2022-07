Barbie: Ator rebate críticas de fãs sobre seu papel

O ator Ryan Gosling, que vai interpretar o personagem Ken em Barbie, rebateu críticas dos fãs sobre seu papel.

Uma das apostas da Warner Bros. para 2023, o longa-metragem sobre a boneca da Mattel vai disputar contra Oppenheimer na bilheteria.

Gosling esteve no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, falando sobre a sua versão de Ken no filme também estrelado por Margot Robbie (via ScreenRant).

Segundo o astro, os que o criticaram, nunca devem ter brincado com o boneco, pois ele nem é um dos mais legais para isso.

“Fiquei surpreso como algumas pessoas estavam meio que agarrando suas pérolas sobre o meu Ken, como se alguma vez pensassem nele por um segundo antes disso”, disse. “Eles nunca brincaram com Ken. Ninguém brinca com Ken. Ele é um acessório e nem um dos legais.”

As filmagens de Barbie já foram finalizadas, com o elenco comemorando em fotos.

Como os personagens principais, teremos Margot Robbie (Aves de Rapina) como Barbie e Ryan Gosling (La La Land: Cantando Estações) como Ken.

O live-action de Barbie terá direção de Greta Gerwig, de Adoráveis Mulheres. Ela também escreveu o roteiro ao lado de Noah Baumbach, de História de um Casamento.

O lançamento está marcado para 21 de julho de 2023.

