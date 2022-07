Barbie: Novo filme com Margot Robbie tem boa notícia aos fãs

O novo filme de Margot Robbie para a Warner Bros., Barbie, tem uma ótima notícia aos fãs.

Hari Nef, uma das atrizes do longa-metragem, revelou que encerrou sua participação no filme. Ela compartilhou uma foto dos bastidores com alguns colegas de elenco. Entre alguns nomes, está Emma Mackey ao fundo e Robbie logo à frente (via ScreenRant).

Continua depois da publicidade

Além dela, Ariana Greenblatt, também revelou que encerrou suas filmagens no novo filme. A produção está em andamento em Los Angeles, com Robbie e Ryan Gosling nos papéis principais.

Com as publicações, as duas atrizes sugerem que as filmagens principais de Barbie estão em sua reta final. Visto a foto de Nef no Instagram com diversos membros do elenco, é possível que boa parte da produção foi concluída nesta semana.

Veja a foto, abaixo.

Mais sobre Barbie

Como os personagens principais, teremos Margot Robbie (Aves de Rapina) como Barbie e Ryan Gosling (La La Land: Cantando Estações) como Ken.

O resto do elenco conta com os seguintes nomes: America Ferrera (Ugly Betty), Simu Liu (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Kate McKinnon (Caça-Fantasmas), Alexandra Shipp (X-Men: Apocalipse) e Emma Mackey (Sex Education).

Todos esses outros atores não tiveram seus papéis divulgados.

O live-action de Barbie terá direção de Greta Gerwig, de Adoráveis Mulheres. Ela também escreveu o roteiro ao lado de Noah Baumbach, de História de um Casamento.

O live-action de Barbie é um projeto da Warner Bros., embora inicialmente tenha sido desenvolvido pela Sony.

O lançamento está marcado para 21 de julho de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.