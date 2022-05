Baseado em história real, filme de espiões estreia na Netflix

Você já ouviu falar na Operação Carne Moída? Ocorrida na Segunda Guerra Mundial, ela representa um dos planos mais interessantes da espionagem britânica. Na Netflix, a Operação é o principal tema do filme O Soldado Que Não Existiu, um thriller histórico que acaba de chegar ao catálogo brasileiro da plataforma.

O Soldado Que Não Existiu – Operation Mincemeat, no título original – é uma produção de John Madden, vencedor do Oscar pelo filme Shakespeare Apaixonado. O longa é baseado no livro homônimo, escrito por Ben Macintyre.

Antes de estrear na Netflix, o filme contou com exibições especiais em festivais de cinema. Dessa forma, O Soldado Que Não Existiu ganhou o coração da crítica especializada, com 93% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O filme é garantia de emoção na Netflix, principalmente para quem curte filmes de guerra e espionagem. Veja abaixo tudo sobre sua trama e elenco.

Conheça a história real de O Soldado Que Não Existiu

A trama de O Soldado Que Não Existiu começa em meados de 1943, em uma das fases mais conturbadas da Segunda Guerra Mundial.

“Dois agentes britânicos criam uma estratégia bizarra para enganar os nazistas e alterar o curso da Segunda Guerra Mundial. Baseado numa história real de desinformação”, afirma a sinopse oficial do longa.

Em O Soldado Que Não Existiu, agentes da Inteligência Britânica criam um plano bizarro para esconder a Invasão à Sicília.

O objetivo dos oficiais era romper o controle de Hitler sobre a Europa. Para isso, eles apostam em uma estratégia criativa e ousada.

Com esperanças de mudar o curso da Segunda Guerra Mundial e salvar inúmeras vidas, a dupla utiliza um cadáver com documentos falsos e uma enorme mentira.

Será que a estratégia da Inteligência Britânica dá certo? Só assistindo a trama de O Soldado Que Não Existiu para saber a resposta.

Tudo sobre o elenco de O Soldado Que Não Existiu na Netflix

Em O Soldado Que Não Existiu, os protagonistas Ewen Montagu e Charles Cholmondeley são interpretados por Colin Firth e Matthew Macfadyen.

Colin Firth é famoso por suas performances em filmes como O Diário de Bridget Jones, O Discurso do Rei e a franquia Kingsman.

Matthew Macfadyen – conhecido por interpretar Tom na série Succession, da HBO – vive Charles Cholmondeley.

Kelly Macdonald, a Helena Ravenclaw da franquia Harry Potter, vive Jean Leslie.

Penelope Wilton, a intérprete de Isobel Crawley na série Downton Abbey, é Hester Leggett.

Jason Isaacs, que também está na franquia Harry Potter como Lucius Malfoy, interpreta o almirante John Godfrey.

O elenco principal de O Soldado Que Não Existiu é completado por Simon Russell Beale (Penny Dreadful) como Winston Churchill, o Primeiro Ministro Britânico.

Também estão em O Soldado Que Não Existiu os atores Johnny Flynn (Lovesick), Paul Ritter (Chernobyl), Mark Gatiss (Game of Thrones), Nicholas Rowe (The Crown), Will Keen (His Dark Materials) e Alexander Beyer (Adeus Lênin).

O Soldado Que Não Existiu está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.