Baseado em história real, filme emocionante conquista fãs na Netflix

Recém-chegado ao catálogo da Netflix, Harriet não demorou a conquistar os assinantes da plataforma. Inspirado na história real de Harriet Tubman – um dos maiores ícones do movimento abolicionista dos Estados Unidos – o filme já aparece no Top 10 do streaming.

Dirigido por Kasi Lemmons (Amores Divididos), Harriet chegou aos cinemas em 2019. A cineasta também produziu o roteiro do longa, em parceria com Gregory Allen Howard (Duelo de Titãs).

Em sua estreia original, Harriet conquistou público e crítica. Com 73% de aprovação no Rotten Tomatoes, o filme tem como grande trunfo a performance de Cynthia Erivo como Harriet Tubman.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Harriet na Netflix; confira.

Conheça a história real de Harriet na Netflix

Como o próprio nome já indica, Harriet é uma cinebiografia de Harriet Tubman, uma icônica abolicionista e ativista americana.

Nascida sob escravidão, Tubman conseguiu escapar, e eventualmente, organizou 19 missões para resgatar mais de 300 pessoas escravizadas – incluindo amigo e familiares.

Com o tempo, a rede de ativistas anti escravatura organizada por Tubman ganhou a alcunha de “The Underground Railroad” (A Ferrovia Subterrânea).

“Nesta cinebiografia, Harriet Tubman foge da escravidão e arrisca a vida para guiar outras pessoas rumo à liberdade pela Ferrovia Subterrânea”, afirma a sinopse oficial de Harriet.

O filme acompanha toda a trajetória de Tubman, desde sua infância em uma plantação de Maryland, passando por sua ousada fuga, até a criação da Ferrovia Subterrânea.

Harriet também é uma verdadeira aula de história para quem deseja entender melhor o movimento abolicionista americano e a esperança cultivada pelas pessoas escravizadas.

Por sua performance como Harriet Tubman, Cynthia Erivo foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz.

Tudo sobre o elenco de Harriet na Netflix

Como citamos acima, o elenco de Harriet é liderado por Cynthia Erivo. Nascida na Inglaterra, a atriz é mais conhecida por performances na Broadway.

Nos cinemas, Erivo está em filmes como Pinóquio e Mundo e Caos. Já na TV, a atriz aparece em produções como Chewing Gum e Broad City.

Leslie Odom Jr., do musical Hamilton, vive William Still, um abolicionista da Filadélfia que ajuda Harriet na Ferrovia Subterrânea.

Joe Alwyn, do drama histórico Duas Rainhas, é Gideon Brodess, o ex “dono” de Harriet..

Clarke Peters (The Wire) e Vanessa Bell Calloway (Um Príncipe em Nova York) interpretam Ben e Rit Ross, os pais de Harriet Tubman.

Vondie Curtis-Hall (Demolidor) vive o Reverendo Samuel Green, um abolicionista religioso que também participa dos esforços de Harriet.

A cantora e atriz Janelle Monáe (Estrelas Além do Tempo) completa o elenco principal de Harriet como Marie Buchanan, uma dona de pensão que se torna grande amiga de Harriet.

Também integram o elenco de Harriet os atores Omar Dorsey (Django), Deborah Ayorinde (Them), Jennifer Nettles (The Righteous Gemstones), Tim Guinee (Homem de Ferro) e Zackary Momoh (The Nevers).

Harriet já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.