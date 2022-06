Baseado em história real, thriller com Kristen Stewart está na Netflix

Famosa por protagonizar a Saga Crepúsculo, Kristen Stewart conta com uma versátil e prolífica carreira em Hollywood. A atriz, por exemplo, foi indicada ao Oscar por sua performance como a Princesa Diana no drama Spencer. Stewart também dá um show de atuação no thriller político Seberg Contra Todos, que acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix.

Lançado originalmente em 2019, Seberg Contra Todos – também encontrado na Netflix sob o título original Seberg – é uma produção de Benedict Andrews (UNA). O roteiro fica por conta de Joe Shrapnel (Rebecca) e Anna Waterhouse (Frankie & Alice).

Continua depois da publicidade

Em sua estreia original, Seberg Contra Todos falhou em conquistar a crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o longa tem apenas 36% de aprovação. Porém, a performance de Kristen Stewart como a personagem principal rendeu à atriz grandes elogios.

Baseado em uma história real, Seberg Contra Todos tem tudo para conquistar o público brasileiro da Netflix. Veja abaixo tudo sobre a trama e o elenco do longa.

Conheça a história de Seberg Contra Todos na Netflix

A trama de Seberg Contra Todos se baseia na vida, carreira, trajetória política e escândalos da atriz americana Jean Seberg.

Nascida em 1938, Seberg passou metade da vida na França. No país, a atriz foi imortalizada como um dos ícones da “nova onda” do cinema francês, graças à sua inesquecível performance no filme Acossado, lançado por Jean Luc-Godard em 1960.

Em sua carreira, Jean Seberg atuou em filmes como Saint Joan, Bonjour Tristesse, Lilith e Os Aventureiros do Ouro.

A atriz também foi um dos alvos do COINTELPRO, um projeto ilegal do FBI com o objetivo de “vigiar, infiltrar, desacreditar e corromper” organizações políticas vistas como “subversivas”.

Seberg Contra Todos foca nos efeitos desse projeto, e na intensa campanha de difamação ordenada diretamente por J. Edgar Hoover, o chefão do FBI.

“Nos anos 60, a atriz Jean Seberg se torna alvo de uma investigação do FBI por apoiar os Panteras Negras. Baseado em uma história real”, afirma a sinopse oficial de Seberg Contra Todos na Netflix.

Elenco de Seberg Contra Todos tem Kristen Stewart e estrelas da Marvel

Como citamos anteriormente, o elenco de Seberg Contra Todos é liderado por Kristen Stewart no papel de Jean Seberg.

Vista como uma das atrizes mais promissoras da atualidade, Kristen Stewart está em filmes como o drama biográfico Spencer, o suspense Ameaça Profunda, a comédia romântica Alguém Avisa e o reboot de As Panteras – isso sem falar na Saga Crepúsculo.

O britânico Jack O’Connell, de séries como Skins e Godless, vive Jack Solomon, um agente do FBI que segue os passos de Jean Seberg.

Anthony Mackie – o Falcão dos filmes e séries do MCU – é Hakim Jamal, um membro influente da organização Panteras Negras.

Zazie Beetz, famosa por performances em filmes como Deadpool 2 e Coringa, vive Dorothy Jamal, uma intrépida ativista, esposa de Hakim.

O elenco de Seberg Contra Todos conta também com Margaret Qualley (Maid), Colm Meaney (Hell on Wheels), Vince Vaughn (Jurassic Park: O Mundo Perdido), Yvan Attal (Ad Vitam), Cornelius Smith Jr. (Scandal) e Jade Pettyjohn (Little Fires Everywhere).

Seberg Contra Todos está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.