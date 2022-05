Diretor revela ideia para reunir Kristen Stewart e Robert Pattinson

Anos depois de Crepúsculo, Kristen Stewart e Robert Pattinson ainda podem trabalhar juntos em filme. O diretor David Cronenberg, de A Mosca e Crimes do Futuro, revelou a ideia de reuní-los.

Cronenberg já trabalhou com os dois atores – Pattinson estrelou Mapas Para as Estrelas, enquanto Stewart está no lançamento Crimes do Futuro, que tem dado o que falar.

Continua depois da publicidade

“Foi Robert quem realmente me apresentou a Kristen. Eles se desenvolveram lindamente, separadamente, como atores”, comentou Cronenberg ao World of Reel. “Fazendo filmes artísticos e levando isso adiante com sucesso. Kristen e eu nos divertimos muito e Rob e eu nos divertimos muito. Para mim, sim, posso definitivamente pensar em um filme ou numa ideia que seria ótima para tê-los juntos”.

“Eu não quero entrar nesse assunto porque esse não seria meu próximo filme. Porém, isso pode ser problemático, já que os fãs podem esperar um certo tipo de relacionamento e isso atrapalharia a criação de novos personagens para Stewart e Pattinson. Então, tenho uma sensação estranha de que pode ser problemático; é algo apenas teórico por enquanto”, continuou o diretor.

Crimes of the Future, com Kristen Stewart, será lançado em junho, sem data específica ainda divulgada. Veja o trailer do filme.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.