Espectadores abandonam sessão de novo filme de Kristen Stewart em Cannes

David Cronenberg lança seu novo filme, Crimes of the Future (Crimes do Futuro em tradução livre), em Cannes. Espectadores abandonaram a sessão do filme logo no começo da projeção.

O Monet aponta que, já nos cinco minutos iniciais, alguns espectadores deixaram a sala de cinema, em razão das cenas fortes retratadas no longa-metragem. O filme traz Kristen Stewart, Viggo Mortensen e Léa Seydoux no elenco.

As cenas envolvem autópsias de crianças, intestinos sangrentos, mutilações corporais e feridas sendo lambidas, aponta o site.

Vale apontar que Cronenberg é conhecido por elementos “gore” (violência gráfica e explícita) em sua filmografia, como vemos em obras como A Mosca, um dos mais conhecidos da sua carreira.

Por sinal, o próprio diretor já havia dito que pessoas abandonariam a sessão nos cinco minutos iniciais, o que provou ser uma previsão correta.

Crimes of the Future será lançado em junho, sem data específica ainda divulgada. Veja o trailer do filme.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.