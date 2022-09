Batgirl: Astro diz que cancelamento é decepcionante

Um dos astros de Batgirl, Brendan Fraser, admitiu que o cancelamento do filme da DC é muito decepcionante.

Fraser voltaria com tudo ao cinema com Batgirl. Após ser aclamado por The Whale, o filme da heroína veria o ator interpretando o vilão Vagalume.

Continua depois da publicidade

Em entrevista para a Variety, o ator comentou a decisão polêmica da Warner Bros. Discovery, enquanto elogiou Leslie Grace e confirmou que o projeto foi filmado para o streaming (via ComicBook).

“É decepcionante. Os fãs realmente queriam ver esse filme feito. Eu estava lá. Leslie Grace é um dínamo. Ela simplesmente fez isso. Ela ficou ótima no traje”, disse ele.

“O filme em si foi filmado e concebido para uma tela menor. Nesta era da qual saímos agora, estamos entre serviço de streaming e cinema”, comentou Fraser.

Arte conceitual de Batgirl

Atriz pode aparecer em outros filmes da DC

A atriz de Batgirl, Leslie Grace, ainda está na mira da Warner Bros. Discovery, e pode aparecer em outros filmes da DC.

Um novo relatório da Variety afirma que Michael De Luca e Pam Abdy, chefes da Warner Bros. Pictures Group, consideram a atriz para futuros filmes na DC (via ScreenRant).

Não está claro se ela vai voltar em algum projeto já anunciado, mas, o estúdio gostaria de trabalhar novamente com Grace.

Quanto ao restante do elenco, que inclui Brendan Fraser, além dos diretores Adil El Arbi e Bilall Fallah, nada foi revelado.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.