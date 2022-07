Batgirl: Diretores provocam possíveis conexões com outros filmes da DC

Os diretores de Batgirl, Adil El Arbi e Billal Fallah, provocaram possíveis conexões com outros filmes da DC mais antigos.

Em entrevista ao The Direct, os cineastas mostraram empolgação com o novo projeto. Leslie Grace está interpretando a personagem, que será inspirada pelo Batman de Michael Keaton para salvar Gotham.

Continua depois da publicidade

El Arbi fez uma sugestão surpreendente. Ele revelou que os fãs teriam de ver outros filmes da DC, para entenderem tudo em Batgirl. O cineasta sugere que o longa-metragem faça parte do emergente Multiverso, que será explorado em The Flash.

“Bem, você sabe, nós meio que daríamos a mesma resposta, porque também perguntaríamos: ‘Você tem JK Simmons do Snyderverse e Michael Keaton do Burton-verse. Qual é a situação lá?’ E eles dizem: ‘Não se preocupe com isso. Nós temos um plano'”, comentou El Arbi.

Batgirl vai trazer Keaton no papel após sua aparição em The Flash, e J. K. Simmons como Comissário Gordon mais uma vez, este proveniente do Snyderverse.

“Eles nunca explicaram esse aspecto para nós, mas acho que você terá que ver os outros filmes para entender o que acontece”, disse o diretor. “A razão é que acabamos em uma espécie de mistura de Multiversos nesse aspecto.”

Diretores de Batgirl falam das diferenças entre Marvel e DC

Adil El Arbi e Bilall Fallah são a dupla responsável pela direção do novo projeto da DC, Batgirl, o filme conta com Leslie Grace no papel da heroína, os diretores trabalharam no seriado da Ms.Marvel do MCU, e relataram sobre a diferença entre às duas empresas.

No seriado da Marvel a alegria e irreverência, eram a base da direção da dupla, mas no projeto da DC, existe a necessidade um tom mais sério para a bordar os personagens, eles disseram ao Collider: “Mas é claro que há uma grande diferença no sentido de que a Ms. Marvel é uma adolescente, em um mundo colorido, enquanto Batgirl é uma mulher adulta. Ela tem um emprego e está em Gotham City. É mais escuro. É Batman, O Chefão. Esses mundos são diferentes, mas é muito interessante ver como elas se tornam super-heróinas.”

Os diretores também comentam sobre como às duas produções mesmo com diferenças, proporcionaram aprendizado na hora de conceber as personagens em live-action.

“Se você falar sobre nossa experiência com ‘Ms. Marvel’, é uma história de origem da mesma forma que ‘Batgirl’ é uma história de origem. É ver aquela jornada de alguém que não é totalmente um super-herói se tornando um super-herói. Dessa forma, tivemos muita experiência com ‘Ms. Marvel’ que continuamos neste projeto (Batgirl)”

Batgirl estreia nos cinemas em 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.