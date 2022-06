Batman de Michael Keaton é confirmado em filme da Batgirl

Michael Keaton reprisará o papel do Batman em The Flash, mas parece que essa não será a única participação dele em novo filme da DC. O astro também aparecerá em Batgirl no HBO Max.

Os diretores Adil El Arbi e Bilall Fallah foram perguntados pelo Insider acerca da participação de Keaton no vindouro longa-metragem e não deixaram dúvidas sobre a participação do ator.

“Podemos dizer algo?”, questionou El Arbu. Fallah, então respondeu: “Com certeza. O Batman original está no filme”.

A Variety ainda conversou com Leslie Grace sobre trabalhar com Michael Keaton e ela disse:

“Nossos diretores pareciam duas crianças. Eles são fãs do Batman abertamente. É o Batman, cara! Eu não conseguia acreditar que estava no mesmo lugar que o Batman. Quero dizer mais, mas não posso. Foi insano, surreal, incrível. Foi coisa dos sonhos, de verdade”.

Ainda não há data de estreia para o filme da Batgirl.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.