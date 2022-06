Batgirl e Supergirl têm reunião fora do set de The Flash; veja

As atrizes de Batgirl e Supergirl têm reunião fora do set de The Flash.

Leslie Grace, em uma publicação em seu Twitter, revelou uma nova imagem junto de Sasha Calle, intérprete da Supergirl em The Flash (via ComicBook).

“Estamos salvando todos os universos…”, escreveu Grace.

Grace irá interpretar a Batgirl em seu próprio filme, que contará com a presença de Michael Keaton como Batman. Além disso, Keaton vai aparecer no papel de Homem-Morcego em The Flash.

Veja a publicação, abaixo.

we saving all da universes… ya hurddd meh! @SashaCalle pic.twitter.com/KKDIhertGg — Leslie Grace (@lesliegrace) June 26, 2022

Surge o Velocista Escarlate

O filme The Flash, estrelado por Ezra Miller e dirigido por Andy Muschietti e escrito por Christina Hodson, vai abordar o quadrinho Flashpoint, com o herói criando um mundo paralelo após tentar salvar sua mãe de ser assassinada.

Além de Ezra Miller, o filme terá os retornos de Ben Affleck e Michael Keaton como os Batmans de seus respectivos universos, bem como Michael Shannon como General Zod. Sasha Calle fecha o elenco principal no papel de Supergirl.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.

