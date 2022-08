Batgirl: Reações em sessões teste são reveladas

Após ser cancelado de forma chocante, foi revelado que as reações nas sessões teste de Batgirl não foram ruins.

O cancelamento de Batgirl é o tema principal da semana na mídia internacional, e a Warner Bros. Discovery vem sugerindo grandes mudanças na DC, HBO Max e no estúdio.

Um novo relatório apontado pelo THR revela que as reações iniciais do filme não foram péssimas, como o Collider apontou anteriormente (via ScreenRant).

O estúdio havia testado em sessões o filme sem que os efeitos especiais estivessem totalmente prontos. O relatório informa que as alegações de reações iniciais em outros sites é totalmente exagerada.

O longa-metragem teve uma pontuação 60, e embora não seja brilhante, foi a mesma pontuação de It: A Coisa, lançado em 2017 e elogiado pela crítica. Shazam! Fúria do Deuses teve a mesma pontuação em sessões teste.

Arte conceitual de Batgirl

Estúdio supostamente economizou US$ 20 milhões

Orçado em US$ 90 milhões e no período de pós-produção, Batgirl foi descartado pela Warner Bros. Discovery sem mais, nem menos.

No entanto, segundo aponta um novo relatório do Deadline, o estúdio estaria economizando US$ 20 milhões com o cancelamento do filme (via ComicBook).

O fato seria a redução de impostos neste valor, visto que o filme seria lançado nos cinemas, com uma campanha de marketing para o lançamento.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.