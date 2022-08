Roteirista se revolta com cancelamento de Batgirl

O roteirista de quadrinhos, Scott Beatty, se revoltou após o cancelamento do filme da Batgirl.

Pegando os fãs de surpresa, Beatty que escreveu Batgirl: Ano Um, também se sentiu incluído com os fãs após a Warner Bros. Discovery engavetar o filme da heroína.

O quadrinista revelou estar chocado com a decisão tomada, e se revoltou pois o trabalho estava concluído, e o projeto continuava com a pós-produção (via CBR).

“O filme está sendo enterrado totalmente, o que faz pouco sentido para um projeto de US$ 90 milhões. Arquivar um trabalho concluído, ainda em pós-produção, e aparentemente não sofrendo criativamente de acordo com fontes, parece uma baixa muito cara”, escreveu Beatty.

Ele ainda chegou a falar que vai permanecer esperançoso de algum dia o Discovery reconsiderar a decisão, mas parece difícil de voltarem atrás.

“Embora eu permaneça esperançoso de que o Discovery possa reconsiderar essa decisão, a notícia parece bastante enfática e final”, disse ele.

Batgirl será primeiro filme da heroína em live-action.

Estúdio emite comunicado após cancelamento do filme

Não apenas Batgirl foi cancelado, bem como Scoob! Holiday Haunt, sequência de Scooby! O Filme. Um porta-voz da empresa se posicionou sobre o assunto (via ScreenRant).

“A decisão de não lançar Batgirl reflete a mudança estratégica de nossa liderança no que se refere ao universo DC e HBO Max. Leslie Grace é uma atriz incrivelmente talentosa e essa decisão não é um reflexo de sua atuação”, disse o porta-voz.

O estúdio revela que pretende trabalhar novamente com a atriz Leslie Grace, elenco do filme e diretores em algum projeto futuro.

“Somos incrivelmente gratos aos cineastas de Batgirl e [o também cancelado] Scoob! Holiday Haunt e seus respectivos elencos e esperamos colaborar com todos novamente em um futuro próximo”, concluiu.

Com o cancelamento, não se sabe qual será o destino da personagem Batgirl na DC.

