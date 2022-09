Batgirl: Vídeo dos bastidores mostra heroína em ação; veja

Uma das dublês de Batgirl divulgou um vídeo dos bastidores, mostrando a heroína em ação pela primeira vez.

Cancelado pela Warner Bros. Discovery após ser totalmente filmado, o longa-metragem seria a introdução da personagem ao DCEU.

Emely Cartagena, dublê de Leslie Grace no projeto, divulgou um pequeno vídeo fazendo uma acrobacia no ar enquanto estava suspensa por cabos (via ScreenRant).

A cena mostra Batgirl se pendurando em uma árvore de Natal, em um local totalmente decorado para a festividade. O filme se passaria durante o Natal, com a heroína lutando contra o vilão Vagalume.

Veja o vídeo, abaixo.

Atriz pode aparecer em outros filmes da DC

A atriz de Batgirl, Leslie Grace, ainda está na mira da Warner Bros. Discovery, e pode aparecer em outros filmes da DC.

Um novo relatório da Variety afirma que Michael De Luca e Pam Abdy, chefes da Warner Bros. Pictures Group, consideram a atriz para futuros filmes na DC (via ScreenRant).

Não está claro se ela vai voltar em algum projeto já anunciado, mas, o estúdio gostaria de trabalhar novamente com Grace.

Quanto ao restante do elenco, que inclui Brendan Fraser, além dos diretores Adil El Arbi e Bilall Fallah, nada foi revelado.

