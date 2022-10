Batman 2: Filme com Robert Pattinson pode demorar mais do que fãs pensam

O reboot do Batman, com o astro Robert Pattinson, é considerado um dos melhores filmes do ano pela crítica e pelos fãs de heróis. O longa-metragem mostrou uma nova visão do Cavaleiro das Trevas.

Além de trazer Pattinson ao papel, o diretor Matt Reeves, de Planeta dos Macacos, dirigiu e escreveu o roteiro do filme da DC.

No filme, o Batman está em seu segundo ano nas sombras de Gotham, e precisa enfrentar seu maior desafio: o Charada. O vilão está deixando pistas em seus assassinatos, conspirando contra toda a cidade, incluindo poderosos como Carmine Falcone.

Uma sequência já foi confirmada, bem como duas séries derivadas, no entanto, Batman 2 pode demorar muito mais do que os fãs pensam.

Robert Pattinson como Batman

Filme ganhou uma previsão de lançamento

O desenvolvimento de Batman 2 está em andamento desde que o primeiro filme se tornou um grande sucesso para a Warner Bros.

Com Matt Reeves retornando para escrever e dirigir, e Robert Pattinson no papel principal, o novo longa-metragem deve ser lançado após as séries derivadas irem ao ar.

Desde que fora anunciado, o projeto não recebeu nenhuma atualização, e os fãs estão curiosos se o Coringa de Barry Keoghan vai aparecer.

Após as notícias de que James Gunn e Peter Safran se tornaram os líderes da DC Studios, um novo relatório da Variety revelou como estão algumas produções da DC (via ScreenRant).

Um desses projetos é Batman 2, a sequência muito aguardada pelos fãs, que vai demorar um pouco mais para ser lanaçado.

Reeves ainda não entregou um roteiro finalizado ao estúdio, fazendo com que isso atrase um pouco a produção do longa-metragem.

Ou seja, o filme não será lançado até 2025, caso haja um pouco mais de demora. Além disso, vale ressaltar sobre a série do Pinguim e Asilo Arkham, que devem ser lançadas no próximo ano ou em 2024.

Para atender ao cronograma de lançamento de 2025, Batman 2 precisaria ser filmado em 2023 ou 2024, dando a Reeves o tempo necessário para ajeitar a produção.

Enquanto Batman 2 não estreia, o Batman, com Robert Pattinson, está na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.