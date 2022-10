Batman 2: Roteirista anima fãs postando foto de roteiro pronto

Recentemente o roteirista de Batman, Mattson Tomlin, postou uma imagem em seu Twitter, mostrando um misterioso roteiro pronto.

Nós já sabemos que Batman com Robert Pattinson está com sua continuação em pré-produção, e que o time de roteiristas composto por Tomlin, Matt Reeves e Peter Craig está confirmado para escrever o projeto.

Continua depois da publicidade

Sabendo da expectativa do público, Tomlin postou uma foto da tela de seu computador onde estaria o final de um roteiro recentemente finalizado, mas será que esse é mesmo o roteiro de Batman 2?

O projeto da continuação está confirmado desde abril, o que certamente seria tempo suficiente para finalizar nem que seja uma primeira versão do roteiro do filme. Porém, Tomlin tem outras produções em andamento, então pode ser um pouco prematuro deduzirmos que se trata do novo filme do Batman.

Além do Batman de Pattinson, o roteirista também está envolvido com a adaptação duas temporadas e um live-action no universo de BRZRKR, criado por Keanu Reeves. Além disso, ele está trabalhando em uma série do Exterminador do Futuro e uma adaptação do jogo Mega Man.

Então vamos nos acalmar, por mais que possa sim ser o roteiro de Batman 2, é bem provável que tenhamos caído na brincadeira de Mattson Tomlin.

Veja o post do roteirista a baixo, na legenda ele escreveu “Mais um”:

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Soldeira