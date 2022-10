Batman 2 terá o Coringa? Ator explica como conseguiu o papel

Barry Keoghan apareceu como o Coringa em uma cena no Asilo Arkham em Batman, mas o ator queria ter sido outro personagem do filme da DC.

Keoghan enviou um teste para interpretar o Charada, mas o vilão principal do filme que seria interpretado por Joanah Hill mas acabou nas mãos de Paul Dano.

O teste de Kheogan foi gravado por ele próprio na epoca que Hill já estava anunciado para o papel, o vídeo de 2 minutos foi enviado ao protutor Dylan Clark, e quatro meses depois o ator de Eternos recebeu uma ligação dizendo: “Queremos que você interprete o Coringa, mas você não pode contar pra ninguém”.

“Eu queria ser o Charada,” Kheogan admitiu em uma entrevista para a GQ, mas acabou sendo escalado como uma versão do Coringa que faz amizade com o vilão do filme quando estão presos juntos no final do filme.

A maior parte do trabalho do ator foi cortado da versão final do filme, eventualmente sendo divulgada em um vídeo de 5 minutos com uma cena deletada.

No filme vemos pouco do Coringa, mas seus olhos estão intocados pela maquiagem pesada no rosto do personagem, o ator comentou a escolha:

“Eu queria algum tipo de humanidade ali, por trás da maquiagem[…] Eu queria que as pessoas se identifiquem com ele… essa é a face que ele coloca.” Para Keoghan, o Coringa do universo de Matt Reeves é um “garoto quebrado”.

Sobra retornar como o Coringa no futuro Batman 2, o ator responde de prontidão: “Assim que a ligação chegar eu estou lá cara. Eu estou lá”. Veja o vídeo da audição de Keoghan como Charada:

Barry Keoghan's audition tape for the role of the Riddler in The Batman.pic.twitter.com/n81wb56Pw0 — The Art of The Batman (@thebatfilm) October 3, 2022

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.

