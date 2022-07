Besouro Azul: Atriz brasileira é destaque em nova imagem; veja

Uma nova imagem dos bastidores de Besouro Azul, futuro filme da DC, destaca a atriz brasileira Bruna Marquezine com o figurino de sua personagem.

Marquezine, que vai viver Penny, compartilhou o momento no Instagram, e está junto de Xolo Maridueña, com o traje de Besouro Azul (via CBR).

Penny será o interesse amoroso de Jaime Reyes, o novo personagem a vestir o manto do herói após Ted Kord. Aparentemente, as Indústrias Kord terão um importante papel no filme.

As filmagens estão em andamento em Porto Rico, principal locação do longa-metragem.

Veja a imagem, abaixo.

Mais sobre Besouro Azul

Besouro Azul é uma adaptação de quadrinhos da DC que terá direção de Angel Manuel Soto, que trabalhou em Reis de Baltimore.

O elenco conta com Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Susan Sarandon, Belissa Escobedo, George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar e Raoul Trujillo.

Besouro Azul chega aos cinemas em 18 de agosto de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.