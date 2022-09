Besouro Azul: Diretor tranquiliza fãs sobre o filme

O diretor de Besouro Azul, Angel Manuel Soto, tranquilizou os fãs preocupados sobre o filme.

Com o cancelamento de Batgirl e outros projetos da DC pela Warner Bros. Discovery, vários outros filmes estavam na corda bamba.

Um destes projetos era Besouro Azul, que tem data para estrear em 2023. No entanto, o cineasta revelou que a empresa apoiou o lançamento do longa-metragem, mesmo que ele estivesse com medo (via CBR).

“Não vou mentir. Houve preocupação, raiva, medo no início. Eles me disseram para não me preocupar, o filme tem todo o apoio deles”, disse o diretor.

Besouro Azul está garantido para acontecer, bem como os próximos lançamentos da DC como The Flash, e as sequências de Aquaman e Shazam!

Mais sobre Besouro Azul

O novo filme da DC deve trazer a terceira encarnação do personagem dos quadrinhos, o nome civil desta versão é Jaime Reyes, que conseguiu seus poderes após um escaravelho alienígena se conectar a ele e lhe conceder um traje superpoderoso.

O filme contará também com a brasileira Bruna Marquezine, além de, George Lopez, Adriana Barraza, e Susan Sarandon, e será dirigido por Manuel Soto.

Mesmo após boatos de um cancelamento, o longa agora parece mais forte que nunca e tem previsão de estreia marcada para o dia 17 de agosto de 2023.

