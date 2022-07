Besouro Azul: Filme com astro de Cobra Kai tem ótima notícia aos fãs

O novo filme da DC, Besouro Azul, com Xolo Maridueña, astro de Cobra Kai, tem uma ótima notícia aos fãs.

As filmagens do longa-metragem foram finalizadas na segunda-feira (18), em Porto Rico. Com o lançamento marcado para agosto de 2023, o filme tem tempo de sobra para a pós-produção (via ScreenRant).

A informação foi compartilhada pela atriz Belissa Escobedo, com uma foto em seu Instagram, comemorando o fim das filmagens.

O fim da produção vem logo após uma imagem dos bastidores flagrar Maridueña com o traje do herói, junto de Bruna Marquezine, como a personagem Penny.

Veja o momento, abaixo.

Imagens do set sugerem mudança nos quadrinhos

Novas imagens do set do filme Besouro Azul sugerem uma brusca mudança nos quadrinhos do herói. Fotos dos bastidores sugerem uma mudança em relação ao segundo Besouro Azul, Ted Kord, e as Indústrias Kord.

As Indústrias Kord, nos quadrinhos, são uma empresa especializada em tecnologia militar. Alguns equipamentos do próprio Besouro Azul são provenientes da indústria.

Mas, no filme, ao que parece, a empresa deve funcionar como uma construtora e imobiliária, bem diferente do que é nos quadrinhos.

A corporação multibilionária herdada por Kord, não tinha um envolvimento claro, anteriormente. Porém, agora, parece ter uma grande conexão com Jaime.

Besouro Azul chega aos cinemas em 18 de agosto de 2023.

