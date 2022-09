Blade: Diretor deixa o reboot da Marvel; saiba mais

O diretor do reboot de Blade, Bassam Tariq, deixou o cargo de diretor do novo projeto da Marvel Studios.

Segundo o Deadline, Tariq não continuará mais na direção, mas ainda será um dos produtores executivos do filme com Mahershala Ali.

O cineasta deixa o cargo dois meses antes do início da produção, que estava marcada para algum momento de novembro. A Marvel agradeceu a contribuição do diretor no longa-metragem.

“Devido às mudanças contínuas em nosso cronograma de produção, Bassam Tariq não será mais diretor de Blade, mas continuará como produtor executivo do filme”, disse a Marvel em comunicado. “Agradecemos o talento de Bassam e todo o trabalho que ele fez para levar Blade aonde está.”

Por enquanto, o estúdio adiou o início das filmagens e vai procurar um novo diretor para assumir o projeto tão aguardado.

Mahershala Ali será Blade no reboot para o MCU

O reboot será estrelado por Mahershala Ali como Blade, um personagem que já foi vivido por Wesley Snipes no cinema.

Curiosamente, o personagem teve uma participação na cena pós-créditos de Eternos, mas não chegou a aparecer: apenas a sua voz pôde ser ouvida.

O reboot de Blade chegará aos cinemas em 2 de novembro de 2023.

