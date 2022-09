Blade: Indicado quando o filme se passa na linha do tempo do MCU

Uma nova chamada de escalação para Blade pode ter dado uma dica de onde o filme vai estar na cronologia do MCU. O longa já faz parte do planejamento da Fase 5 da Marvel, e deve chegar aos cinemas em novembro de 2023.

O vencedor do Oscar, Mahershala Ali interpretará Blade, o caçador de vampiros que já foi encarnado por Wesley Snipes em outra versão para o cinema no início dos anos 2000.

Continua depois da publicidade

A história de Blade já é conhecida para quem assistiu os outros filmes ou leu os quadrinhos. Ele é um hibrido de mortal e vampiro que busca vingança pela morte de sua mãe e quer livrar o mundo de todos os vampiros. Ainda não temos detalhes específicos sobre a trama do novo filme, que trará o caçador de vampiros para o MCU.

Com a Marvel sem revelar detalhes importantes, só podemos tentar buscar pistas sobre como e onde Blade irá se encaixar no universo expandido, e um novo anúncio para contratação de figurantes deu indícios importantes para a localização da obra na cronologia do MCU.

No anúncio pudemos ver várias especificações, várias já são habituais, mas um ponto do documento falando sobre cabelo chamou mais atenção. Em uma das sessões está escrito que: “Esse filme se passa em um período de tempo no passado”, pedindo para que homens tenham cabelos que façam sentido para o período e mulheres que não tenham complicações para fazer penteados específicos ou usar perucas.

Em que período Blade pode se passar?

Mesmo sendo vago, esse anúncio é a primeira notícia com informações sobre o período do tempo em que Blade irá se passar. Mesmo com a maioria dos filmes da Marvel se passando em tempos modernos, o estúdio já fez filmes em outras épocas, como em Capitão América ou em Capitã Marvel, por exemplo.

No caso de Blade, o tipo de cabelo parece ser diferente do usado hoje em dia, o que indica que deve ser mais de 30 anos no passado. O anúncio pode fazer referência aos permanentes e cabelos lambidos dos anos 80, ou até algo ainda mais formal puxado para as décadas de 50 e 60. Mas teremos que esperar até mais informações sobre o filme.

Blade chegará aos cinemas no dia 3 de novembro de 2023.

Sobre o autor Gabriel Soldeira