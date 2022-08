Blade do MCU precisa superar um grande desafio

Blade ganhará um reboot no MCU, com Mahershala Ali no papel principal. No cinema, o personagem já foi interpretado de maneira marcante por Wesley Snipes.

A trilogia original dividiu opiniões em sua época de lançamento. No entanto, a recepção com os fãs, em geral, é positiva.

Os dois primeiros, em especial, são considerados produções subestimadas, que tiveram grande importância em consolidar o universo de adaptações de quadrinhos.

Isso torna as coisas para o reboot um pouco complicadas. Já existe uma versão que ainda está sólida na mente do público.

Quanto a Mahershala Ali, não devem existir preocupações. O ator é extremamente talentoso e se encaixa ao papel, recebendo aprovação até mesmo do próprio Wesley Snipes.

No entanto, existe um grande desafio pela frente: as cenas de ação. Isso era uma grande qualidade da trilogia original, em grande parte porque veio em uma época em que a ação era diferente em Hollywood.

As duas primeiras adaptações de Blade vieram na época do auge das artes marciais em Hollywood. Poucos efeitos especiais, muita pancadaria à moda antiga.

Matrix, por exemplo, tinha um grande investimento em efeitos especiais, mas também dava um grande foco às artes marciais.

A trilogia original de Blade seguiu um caminho semelhante, o que funcionou bem para a época. O problema é que esse estilo é o oposto do que o MCU costuma fazer.

Um grande desafio a ser superado

No universo compartilhado, a ação se tornou um tanto “padronizada”, ainda que com algumas exceções. A maioria das produções apresenta cenas que são feitas inteiramente com efeitos especiais.

Para Blade, essa abordagem pode não funcionar muito bem. Sem mencionar que o reboot será PG-13, enquanto a trilogia original era Rated R, mas ainda é possível entregar uma ação muito convincente dessa maneira.

Esse talvez seja o maior desafio para o reboot de Blade, mas não é impossível de ser superado. Resta saber qual será a abordagem do Marvel Studios quanto a isso.

O reboot de Blade chegará aos cinemas em 3 de novembro de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.