Filmes da DC terão inspiração no MCU

Durante uma apresentação para acionistas (via Comic Book), o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, confirmou que grandes mudanças estão em andamento na DC.

O executivo quer um foco maior em grandes franquias, bem como a construção de uma marca mais coesa.

Ele admitiu abertamente uma inspiração no Marvel Studios, que teve grande sucesso com o MCU, o principal universo compartilhado da atualidade.

Essa inspiração é tão grande que Alan Horn, que por anos trabalhou para a Disney, servirá como consultor para a Warner Bros. Discovery.

Além disso, o CEO da Warner Bros. Discovery revelou que uma equipe está trabalhando em um planejamento de cerca de 10 anos para a DC no cinema.

Isso deve garantir uma coesão maior entre as produções, mas ainda não está claro quem faz parte dessa equipe.

“Temos uma equipe trabalhando em um plano de 10 anos, com foco apenas na DC. É muito semelhante com a estrutura que Alan Horn e Bob Iger montaram, de maneira muito eficiente, com Kevin Feige na Disney.”

“Achamos que podemos ter um negócio de crescimento sustentável e muito mais sólido a longo prazo a partir da DC.”

Grandes mudanças em andamento

David Zaslav acrescentou que o que eles estão fazendo é valorizar e proteger a marca de uma maneira que não estava sendo feita anteriormente.

“O nosso objetivo, além de fazer a DC crescer nos próximos anos com seus personagens, é proteger a marca.”

“Nós não vamos colocar no mercado um filme no qual nós não acreditamos, especialmente no que diz respeito à DC.”

O próximo grande lançamento da DC no cinema é Adão Negro, com Dwayne Johnson, que chega em 20 de outubro de 2022.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.