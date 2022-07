Os lançamentos de agosto de 2022 no Disney+

O Disney+ divulgou quais filmes e séries chegam à plataforma de streaming no mês de agosto. Há diversas obras de destaque a caminho.

Os destaques vão para Lightyear, novo filme da Pixar, spin-off de Toy Story, Venom, Mulher-Hulk e Andor, de Star Wars.

Continua depois da publicidade

Outros lançamentos incluem novos episódios de High School Musical, Eu Sou Groot e mais.

Confira, abaixo, os lançamentos do Disney+ em agosto.

Lightyear – 3 de agosto

Uma aventura de ficção científica e a história de origem definitiva de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo, Lighyear acompanha o lendário Patrulheiro Espacial após ficar preso em um planeta hostil a 4,2 milhões de anos-luz da Terra ao lado de sua comandante e tripulação. Enquanto Buzz tenta encontrar um caminho de volta para casa através do espaço e tempo, ele é acompanhado por um grupo de recrutas ambiciosos e seu carismático gato-robô de companhia, Sox. A chegada de Zurg, uma imponente presença com um exército de robôs impiedosos e um plano misterioso, complicará a situação e ameaçará a missão de Buzz.

Lacinhos da Minnie: Organizadoras de Festas: Temporada 1 – 3 de agosto

Venha participar da celebração enquanto as organizadoras de festas, Minnie e Margarida, abrem seu próprio negócio de planejamento de festas, O Palácio das Festas Polka Dot!

Z4: Temporada 1 – 3 de agosto

Após ter levado vários artistas ao estrelato, Zé Toledo (Werner Schünemann) vive uma fase difícil sem lançar nenhum novo artista de sucesso. Disposto a reafirmar sua importância no mercado fonográfico ele decide montar uma boy band, embalado pelo sucesso internacional do formato. Quatro garotos são selecionados para o projeto: Luca (Pedro Rezende) é um youTuber famoso graças à seus vídeos sobre música; Paulo (Gabriel Santana) é um dançarino talentoso, que luta para conquistar seu espaço mesmo tendo vindo de uma família pobre; Rafael (Matheus Lustosa) é tímido, mas um excelente cantor; já Enzo (Apollo Costa) foi criado por sua família rica para gostar de música clássica, mas é apaixonado pelo universo da música pop.

Para lapidar a banda, Zé conta com o auxílio da coreógrafa Pâmela (Manu Gavassi), sua filha, do professor de teatro Ramiro (Paulo Dalagnoli) e da assessora Judith (Angela Dippe), responsável por cuidar dos meninos no casarão que vão morar juntos. Para atingir o sucesso, eles tem que enfrentar as armações de Felipe (Diego Montez), ex-namorado de Pâmela que culpa a banda pelo fim do relacionamento com a professora, e de Giovana (Marina Brandão), aluna de Pâmela que vislumbra tomar seu lugar como coreógrafa da banda com a ajuda do irmão Leandro (Nicholas Torres).

Marvel Studios Avante: Os Bastidores de Ms. Marvel – 3 de agosto

Marvel Studios Avante é uma série documental abrangente disponível no Disney+ que examina as novas séries e filmes da Marvel Studios. Viaje pelos bastidores de produções como WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e Loki através de cenas exclusivas no estúdio. Junte-se a cineastas e estrelas como Scarlet Johansson e Jeremy Renner enquanto eles detalham a gênese do filme Viúva Negra e da série Gavião Arqueiro. Marvel Studios Avante é uma análise imersiva e profunda da próxima fase do Universo Cinematográfico Marvel.

Venom – 5 de agosto

A história de origem do personagem mais enigmático, complexo e durão da Marvel: Venom! Eddie Brock (Tom Hardy) está arrasado após perder tudo, inclusive seu emprego e sua noiva. Quando ele achava que sua vida não podia piorar, ele se torna hospedeiro de um simbionte alienígena que lhe dá superpoderes e o transforma em Venom. Será que esses poderes são suficientes para esse novo defensor letal derrotar as grandes forças do mal? E quanto a um rival muito mais poderoso e armado como o Riot?

LEGO Star Wars: Férias de Verão – 5 de agosto

Finn organizou férias surpresa para seus amigos a bordo do Cruzador Estelar mais luxuoso da Galáxia, Halcyon! Mas o plano de Finn rapidamente dá errado quando ele é separado do grupo. Sozinho a bordo do Halcyon, Finn encontra três Espíritos da Força – Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Princesa Leia, que compartilham suas próprias histórias inesperadas de férias que deram errado.

Eu Sou Groot – 10 de agosto

A produção é uma coleção de cinco curtas originais estrelados pelo Baby Groot, a pequena árvore adorada pelo público, e contará com personagens novos e incomuns. Todos os cinco curtas estarão disponíveis para os espectadores a partir do lançamento.

Não há como proteger a galáxia desta criança levada! Então se prepare, pois o Baby Groot assume o centro do palco em sua própria série, explorando seus dias de glória enquanto cresce – e se mete em problemas – entre as estrelas.

Vin Diesel, que é a voz original em inglês de Groot na franquia Guardiões da Galáxia, dubla Baby Groot. Kirsten Lepore é a roteirista e diretora, com Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum e James Gunn como produtores executivos.

Muppet Babies: Temporada 3 – 10 de agosto

Versões infantis dos famosos personagens Muppet de Jim Henson embarcam em aventuras malucas por meio de sua imaginação.

Bluey (série) – Temporada 3 – 10 de agosto

As aventuras da vida diária de um cachorro enquanto se diverte com a família e amigos em situações cotidianas.

Marvel Legends: Temporada 1: Episódio 23 – 10 de agosto

Enquanto o Universo Cinematográfico da Marvel continua a se expandir, Lendas da Marvel celebra e explica o que veio antes. Revisite os heróis, vilões e momentos épicos de todo MCU em preparação para as histórias super aguardadas que virão. Cada segmento dinâmico leva diretamente à série que estreará no Disney+, preparando o terreno para eventos futuros. Lendas da Marvel costura os vários fios que constituem o incrível Universo Cinematográfico da Marvel.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis – 17 de agosto

Em “Mulher-Hulk: Defensora de Heróis” da Marvel Studios, Jennifer Walters – uma advogada especializada em casos envolvendo super-humanos – deve lidar com a complicada vida de uma mulher solteira de trinta e poucos anos que por acaso é uma hulk superpoderosa de 2 metros.

Cozinhando com Magia: Temporada 1 – 17 de agosto

Dividindo as crianças entre 6 e 14 anos em três equipes de dois, fazendo com que eles corram contra o relógio para criar um bolo inspirado na Disney, utilizando os vídeos de receitas da Tastemade e “uma despensa encantada” cheia de ingredientes.

Chibi Tiny Tales: Temporada 2 – 17 de agosto

As aventuras de vários personagens da Disney são apresentadas em estilo chibi.

Spidey e seus Amigos Espetaculares: Temporada 1 – 17 de agosto

Siga Peter Parker, Gwen Stacy e Miles Morales e suas aventuras enquanto os jovens heróis se unem a Hulk, à Ms. Marvel e ao Pantera Negra para derrotar inimigos como Rhino, Doutor Octopus e Duende Verde.

Algo Me Mordeu: Temporada 1 – 17 de agosto

“Algo me mordeu!” é uma nova série de documentários que explora as histórias reais de ataques de animais e insetos, bem como mordidelas e picadas que levaram algumas pessoas ao pronto-socorro.

Andor: Episódios 1 e 2 – 31 de agosto

A série Andor explorará uma nova perspectiva da galáxia de Star Wars, focando na jornada de Cassian Andor para descobrir a diferença que ele pode fazer em seu universo. A série apresenta a história da crescente rebelião contra o Império e como as pessoas e planetas se envolveram. Esta é uma era repleta de perigos, enganos e intrigas, em que Cassian embarcará no caminho destinado a transformá-lo em um herói rebelde. Diego Luna retorna como Cassian Andor e é acompanhado pelos membros do elenco Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller. Os produtores executivos são Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy é o criador e showrunner.

Million Dollar Moon Rock Heist – 19 de agosto

A história de como um estagiário da NASA roubou rochas lunares, no valor de milhões de dólares, do Centro Espacial Johnson em Houston.

Cãoventuras: Temporada 1 – 24 de agosto

O cão Ciro muda-se para a cidade depois que Sofia, de oito anos e que ama animais, o adota. Lá, ele conhece Vanilla e Fabio, dois cachorros com quem vive incríveis aventuras.

Cloak & Dagger: Temporadas 1 e 2 – 24 de agosto

Em Nova Orleans, Louisiana , os adolescentes Tandy Bowen e Tyrone Johnson vêm de diferentes origens e adquiriram superpoderes após um evento de mudança de vida que girou em torno do colapso da Roxxon Gulf Platform. À medida que sua amizade se desenvolve, eles logo percebem que seus poderes funcionam melhor quando estão juntos, eles usam esses poderes para tentar consertar alguns dos erros do mundo.

La Gallina Turuleca – 28 de agosto

Uma galinha incapaz de botar ovos tem sua vida mudada quando é vendida para um professor de música.

Holly Hobbie: Temporada 3 – 31 de agosto

Holly Hobbie viveu toda a sua vida na pequena cidade de Collinsville. Holly é uma cantora e compositora de 13 anos que tem seus melhores amigos e família unida ao seu lado, mas ela está sonhando com maneiras de salvar o mundo – mesmo que comece em seu próprio quintal.

T.O.T.S.: Temporada 3 – 31 de agosto

Pip, o pinguim, e Freddy, o flamingo, tornam-se os primeiros funcionários do T.O.T.S (Serviço de Transporte de Pequenos) que não são cegonhas a entregar bebês aos pais.

High School Musical: O Musical: A Série: Temporada 3 – Novos episódios às quartas-feiras

Os Wildcats vão para Shallow Lake, um acampamento de férias californiano, onde eles e seus colegas campistas terão um verão inesquecível, cheio de romance, noites sem hora para dormir e um gostinho de natureza. As coisas esquentam e esfriam assim que eles assumem uma montagem importantíssima de “Frozen” e ainda filmam um documentário cheio de drama ao mesmo tempo. Os Wildcats darão conta de mostrar quem é “o melhor na neve” sem ter que deixar ninguém no frio?

O Disney+ pode mudar as datas dos lançamentos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.