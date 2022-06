Por que os fãs de Toy Story estão divididos com Lightyear

Lightyear, filme derivado de Toy Story, está dividindo muitos os fãs da franquia como nunca antes.

Ficando atrás até das bilheterias para Jurassic World 3, o spin-off está recebendo críticas mistas e negativas de boa parte do público, pois não é inovador o suficiente.

Um usuário do Reddit deu uma nota de 6 de 10 para o filme, alegando que nenhum dos personagens consegue ser memorável, e nem mesmo Chris Evans pôde se sentir como é dublar Buzz Lightyear.

Para este usuário, o protagonista do filme é genérico e bem diferente daquele apresentado na quadrilogia Toy Story.

No entanto, diferentemente da opinião dos fãs no Reddit, o filme tem uma aprovação de público de 85% no Rotten Tomatoes. A aprovação dos críticos é 75%, fazendo críticas isoladas parecerem fúteis.

Lightyear irá ao infinito e além

A direção de Lightyear é de Angus MacLane, que previamente dirigiu os curtas-metragens BURN-E, Small Fry. Ele também dirigiu Procurando Dory, junto de Andrew Stanton.

Nos filmes anteriores de Toy Story, Buzz Lightyear foi dublado por Tim Allen. Como se trata de outra versão do personagem, Chris Evans entra como a voz do protagonista. As reações têm sido muito favoráveis.

Lightyear já está em exibição nos cinemas.

