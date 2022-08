Blade: Marvel quase contratou diretor de John Wick

O diretor de John Wick, Chad Stahelski, quase dirigiu Blade para a Marvel.

Com lançamento definido para 2023, o novo filme do personagem é um dos mais aguardados do estúdio, com Mahershala Ali no papel principal.

Stahelski revelou que ele estava interessado em Blade, e era o único projeto que cogitou fazer para a Marvel Studios no momento (via CBR).

“A Marvel foi muito influente na minha carreira. Devo muito a eles. Kevin [Feige] é um cara incrível e trabalhei para ele muitas vezes na segunda unidade. Depois de John Wick 3, ele foi legal o suficiente para ter uma grande parte do tempo e uma boa conversa”, disse o diretor.

“E ele realmente me perguntou: ‘O que poderíamos fazer?’ Eu disse: ‘Olha, eu não vou mentir para você. Eu não sei se eu me encaixo nesse tipo de molde de estúdio, mas Blade seria a única coisa interessante que eu gostaria de fazer”, comentou o cineasta.

O estúdio assinou com Bassim Tariq, e segundo Stahelski, ele acredita que Tariq é um “bom diretor e fará um ótimo trabalho”.

Mais sobre Blade

Wesley Snipes ajudou a popularizar o personagem Blade entre o grande público. Ele recebeu elogios por sua interpretação, embora as produções tenham dividido opiniões entre a crítica e os fãs. As filmagens devem começar neste ano.

Com Mahershala Ali, o reboot trará uma nova abordagem sobre Blade. A direção será de Bassam Tariq, que ainda não é muito conhecido em Hollywood, com roteiro de Stacey Osei-Kuffour.

Blade chega aos cinemas em 3 de novembro de 2023.

