Blade: Nic Pizzolatto, criador de True Detective, é contratado como roteirista

O reboot de Blade, que está sendo produzido pela Marvel Studios, contratou o criador de True Detective, Nic Pizzolatto, como roteirista.

De acordo com o The Hollywood Reporter, Pizzolatto se juntou ao filme do MCU como roteirista. Fontes dizem que Pizzolatto está trabalhando em um rascunho do filme escrito por Michael Starrbury, escrevendo sua nova versão do roteiro há “algumas semanas”.

Essa não é a única mudança criativa que Blade sofreu ao longo de seu processo de desenvolvimento. Starrbury foi originalmente escolhido para reescrever o roteiro assinado originalmente por Stacy Osei-Kuffour (Watchmen).

Além disso, Yann Demange (Lovecraft Country) está atualmente ligado à direção de Blade após a saída do diretor original Bassam Tariq (Mogul Mowgli).

Blade estreia em 2024

Novo Blade

A nova versão de Blade, que faz parte da Fase 5 do MCU, será estrelada por Mahershala Ali (Luke Cage, House of Cards).

Segundo rumores, o longa pode se passar na década de 1920. Detalhes oficiais sobre a trama de Blade não foram divulgados.

O reboot de Blade é um dos projetos mais turbulentos da Marvel, assim como Quarteto Fantástico era, dado a dificuldade de criar uma nova história dentro do MCU.

Rumores apontaram que o astro, Mahershala Ali, não ficou satisfeito com a primeira história apresentada, assim como a Marvel Studios.

O longa-metragem estava marcado para ser lançado no dia 3 de novembro de 2023, e agora chegará apenas em 9 de setembro de 2024.

