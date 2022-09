Blonde: Ana de Armas revela o que sentiu com cenas de nudez

A atriz Ana de Armas explicou que não se sentiu explorada com as filmagens de cenas com nudez e abuso sexual em Blonde.

A atriz interpreta Marylin Monroe no filme da Netflix baseado no livro de mesmo nome escrito por Joyce Carol Oates sobre a vida da estrela. De Armas já revelou se sentir mal ao pensar que suas cenas nua acabarão sendo tiradas de contexto na internet, mas aparentemente isso não se estendeu ao set de filmagens de Blonde.

Continua depois da publicidade

A atriz fez declarações sobre quão sério tem tratado seu papel como Monroe. Além da impressionante transformação física, a atriz também adotou um sotaque único para o filme.

Mesmo após o lançamento do primeiro trailer, o diretor e roteirista Andrew Dominik deixou claro que o filme não seria tímido ao mostrar aspectos menos glamurosos da vida da estrela, o que incluiu uma representação gráfica de uma agressão sexual sofrida por Monroe.

De Armas comentou a classificação +18 do longa, explicando que foi importante retratar honestamente eventos perturbadores que moldaram Monroe como pessoa. A atriz revelou em uma entrevista à Entertainment Weekly sobre não ter se sentido explorada com as cenas de nudez que gravou para Blonde. Veja a declaração de Ana:

“É mais difícil para as pessoas assistirem que para eu fazê-las, porque eu entendi o que eu estava fazendo, me senti muito protegida e segura. Eu não me senti explorada, porque eu estava no controle. Eu tomei essa decisão. Eu sabia o que o filme estava fazendo. Eu confiei no meu diretor. Eu me senti num ambiente seguro. Tivemos centenas de conversas sobre essas cenas. Todo mundo sentiu profundo respeito pelo filme que estavamos fazendo. E, nesse sentido, eu não senti medo. Eu não senti desconfortável, mesmo sendo cenas muito difíceis.”

Mais sobre Blonde

A direção e roteiro são de Andrew Dominik, que previamente trabalhou em O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford e O Homem da Máfia, além de já ter dirigido episódios de Mindhunter.

Ana de Armas vai interpretar a estrela Marilyn Monroe. O elenco ainda conta com Adrien Brody, Jessica Chastain, Sara Paxton, Bobby Cannavale, entre outros.

Blonde estreia no dia 28 de setembro, na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira