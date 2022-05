Bom ou ruim? Saem as primeiras críticas de Doutor Estranho 2

As críticas de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) começaram a ser publicadas e o filme da Marvel conquistou uma boa recepção.

O longa-metragem está sendo chamado de “perturbador”, “assustador” e “estranho”, com muitos elogiando os trabalhos de Sam Raimi e do compositor Danny Elfman.

“O filme mais perturbador e enérgico da Marvel até agora. É tanto um retorno triunfal do diretor Sam Raimi, quanto um exercício de criação de perigo universal de gigantesco orçamento”, escreveu Dan Jolin, da Empire.

“Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um filme de Sam Raimi da cabeça aos pés, para o bem e para o mal”, disse Amelia Emberwing, do IGN.

“Raimi encontrou nessa continuação um veículo surpreendentemente aconchegante para seu amor pelo cinema de terror (sem falar na trilha sonora sombriamente exultante de Danny Elfman)”, elogiou Justin Chang, do Los Angeles Times.

“A Marvel fez um filme de terror de Sam Raimi! É estranho, assustador e conquista o título Multiverso da Loucura”, apontou Perri Nemiroff, que conta com um canal no YouTube.

No Rotten Tomatoes, no momento da publicação deste post, Doutor Estranho 2 conta com 83% de aprovação, com 66 críticas contabilizadas.

Doutor Estranho 2 chega em maio aos cinemas

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.