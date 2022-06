Bom ou ruim? Saem as primeiras reações de Thor: Amor e Trovão

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega em poucos dias aos cinemas e as primeiras reações ao filme da Marvel já foram divulgadas por alguns críticos, que puderam assistir antecipadamente.

O filme, que recentemente ganhou o trailer final, parece ter sido bem recebido pela maioria das pessoas e selecionamos alguns tuites falando sobre ele.

“Mais uma aventura clássica do Thor! Amor e Trovão é tudo o que eu queria que fosse. Grandes, coloridas e estranhas batalhas ao som de Guns N’ Roses, com uma história irremediavelmente romântica sobre descobrir o amor em lugares inesperados. Christian Bale e Russell Crowe estão especialmente ótimos. E Korg!”, disse Erik Davis do Fandango.

“Thor: Amor e Trovão é o filme mais engraçado do MCU. As piadas são excelentes, assim como o elenco as entregando. Christian Bale, obviamente, também é aterrorizante como Gorr. MAS, o enredo parecia simples demais e sem riscos. Não tenho certeza se isso é um problema do Thor ou do MCU”, apontou Eric Italiano, do BroBible

“Thor: Amor e Trovão é um ótimo momento filme com rock e com ação eletrizante, muitas risadas (as cabras gritando!) e uma história profunda sobre deuses ausentes e nosso desejo de amor. Natalie Portman faz um retorno poderoso e Christian Bale arrasa como o aterrorizante Gorr. O melhor filme de Thor até agora!”, elogiou Matt Neglia, do Next Best Picture.

“Eu tenho pensamentos e sentimentos, muitos dos quais são spoilers, em alguns deles eu não estou feliz. O que posso falar é que o que fez de Thor: Ragnarok uma lufada de ar fresco foi o quão diferente era dos outros filmes”, disse Kaitlyn Booth, do Bleeding Cool.

“Thor 4 é previsivelmente hilário, mas inesperadamente pessoal e sincero. As performances de Christian Bale e Natalie Portman realmente brilham, enquanto Waititi oferece uma história emocionante. Acho que este pode ser o meu filme favorito do Thor”, escreveu Richard Nebens, do The Direct.

Veja os tuites, abaixo.

Isso quer dizer que o filme é bom mesmo?

Via de regra, as primeiras reações aos filmes da Marvel costumam ser positivas, mas isso está longe de dizer que o longa-metragem é perfeito, ou até mesmo excelente.

Até a estreia do filme no circuito comercial, as críticas de fato devem ser publicadas, então poderemos ter uma ideia melhor do que esperar de Thor 4.

Dito isso, já é seguro dizer que o humor característico de Taika Waititi deve estar muito presente no longa-metragem.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

