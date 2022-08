Brad Pitt vai se aposentar? Ator responde se está no fim da carreira

Brad Pitt teve uma carreira bastante prolífica em Hollywood, estrelando diversos destaques desde os tempos de Entrevista com o Vampiro. Recentemente, ele deu a entender que estava se aposentando e agora esclareceu o assunto.

O ator foi citado em uma entrevista ruminando sobre as escolhas que enfrentava no que chamou de “última etapa” ou “último semestre ou trimestre” de sua carreira de ator.

A questão de saber se Brad Pitt está ou não se aposentando da atuação tem se tornado cada vez maior, já que seu novo filme Trem-Bala se prepara para sua grande estreia nos cinemas.

Não é de surpreender, então, que Pitt não tenha conseguido passar pela turnê de imprensa do longa-metragem sem ter que revisitar aquela citação sobre o possível fim da carreira de ator.

“Eu sei, eu realmente tenho que trabalhar no meu fraseado”, Brad Pitt falou para a EW. “Eu estava apenas dizendo, você sabe, eu já passei da meia-idade e eu quero ser específico como eu gasto esses últimos pedaços, sempre que eles forem”.

Se essa não for uma resposta certa o suficiente para você, Pitt também respondeu diretamente a uma pergunta direta sobre se ele está ou não se aposentando em breve com um retumbante: “Não!”.

Mais sobre Trem-Bala

Trem Bala “segue o assassino experiente Ladybug, que quer desistir de sua profissão, mas é atraído de volta por seu treinadora, Maria Beetle, para um trabalho final: recuperar uma maleta no trem bala mais rápido do mundo indo de Tóquio a Kyoto. Uma vez a bordo, Ladybug descobre que o trem está repleto de assassinos concorrentes com objetivos semelhantes.”

O projeto contará ainda com participação especial de Sandra Bullock, que retorna o favor após Pitt topar aparecer em Cidade Perdida, seu último filme.

Baseado no romance japonês de Kōtarō Isaka, o filme teve seu roteiro adaptado por Zak Olkewicz (Fear Street 1978) e é dirigido por David Leitch (Deadpool 2).

Trem Bala estreia em 4 de agosto nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.