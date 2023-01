Brinquedos da Hasbro revelam cenários de Indiana Jones 5

A Hasbro revelou imagens (via Comic Book) de brinquedos baseados em Indiana Jones e O Chamado do Destino, o quinto filme da saga estrelada por Harrison Ford.

As fotos mostram o vilão Jürgen Voller, interpretado por Mads Mikkelsen, em um avião da Segunda Guerra Mundial, e a afilhada de Indiana Jones, Helena Shaw, em uma motocicleta.

Presume-se que Indiana Jones 5 envolverá viagem no tempo, mas esta informação ainda não foi confirmada pela Disney.

Confira as fotos dos brinquedos:

O último filme de Indiana Jones

Em Indiana Jones 5, o personagem está ainda no período da Guerra Fria, em 1969, durante a era da corrida espacial. No entanto, ele entrará em desacordo com Voller, um ex-cientista nazista que agora trabalha para a NASA.

O elenco do filme conta com Harrison Ford no papel de Indiana Jones, Mads Mikkelsen como Voller, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, entre outros.

James Mangold (Logan) é o diretor do filme, enquanto o criador da franquia, Steven Spielberg, é um dos produtores. Jez Butterworth e John-Henry Butterworth escreveram o roteiro.

Indiana Jones 5 chega aos cinemas em 29 de junho de 2023.

