Brutal, filme de guerra conquista fãs na Netflix

Se você curte filmes de guerra, não pode deixar de conferir Posto de Combate. Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o drama eletrizante está fazendo o maior sucesso entre os espectadores nacionais. No Top 10 da plataforma, o longa figura na posição mais importante, graças à sua história chocante e cheia de emoção.

Lançado originalmente em 2020, sob o título original The Outpost, Posto de Combate é uma produção de Rod Lurie (Sob o Domínio do Medo). O longa é baseado no livro “The Outpost: An Untold Story of American Valor” (Posto de Combate: Uma História Não Contada de Bravura Americana).

Continua depois da publicidade

Escrito pelo jornalista Jake Tapper, Posto de Combate acompanha a história real da Batalha de Kamdesh, ocorrida em meio à Guerra do Afeganistão.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama emocionante e o elenco de estrelas de Posto de Combate na Netflix.

Conheça a história chocante de Posto de Combate

Como citamos acima, Posto de Combate adapta para as telas a história da Batalha de Kamdesh, um dos embates mais eletrizantes da Guerra do Afeganistão.

“Uma pequena unidade de soldados americanos em uma base no Afeganistão enfrenta um ataque esmagador do Talibã na Batalha de Kamdesh”, afirma a sinopse oficial de Posto de Combate na Netflix.

Ambientado em 2006, o filme de guerra da Netflix acompanha a história do batalhão de Keating – uma das várias bases militares instaladas pelos Estados Unidos no norte do Afeganistão.

Localizada entre as montanhas de Hindu Kush, a base era considerada uma das mais perigosas do país, devido aos constantes ataques das forças do Talibã.

Posto de Combate conta a história de um desses ataques. A Batalha de Kamdesh é vista até hoje como um dos momentos mais sangrentos de toda a guerra.

O conflito envolveu 53 militares americanos, 2 conselheiros bélicos da Letônia e mais de 300 soldados do Talibã.

Elenco de Posto de Combate tem astros de O Senhor dos Anéis e Instinto Assassino

O elenco de Posto de Combate é liderado por Scott Eastwood (Velozes & Furiosos) como o Sargento Clint Romesha, um dos responsáveis pelo batalhão de Keating.

Recentemente, o filho de Clint Eastwood fez muito sucesso na Netflix como o protagonista do thriller Instinto Assassino.

Caleb Landry Jones – famoso por sua inquietante performance no aclamado Corra! – interpreta o Especialista Ty Michael Carter.

Orlando Bloom, o elfo Legolas da franquia O Senhor dos Anéis, vive o Capitão Benjamin D. Keating.

Jack Kesy (Claws) interpreta o Sargento John Kirk. Cory Hardrict (The Chi) é o Sargento Vernon Martin.

O elenco principal de Posto de Combate é completado por Milo Gibson (Até o Último Homem) como o Capitão Robert Ylescas e Jacob Scipio (Bad Boys Para Sempre) como o Sargento Justin T. Gallegos.

Posto de Combate já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.