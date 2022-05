Tem estrela de X-Men e filho de ator famoso: o elenco de Instinto Assassino

Instinto Assassino se tornou um inesperado sucesso na Netflix. Após ser detonado pela crítica especializada, o filme ganhou uma nova chance na plataforma – onde parece ter conquistado inúmeros fãs. Um dos trunfos do thriller é seu elenco de estrelas, que é liderado pelo filho de um ícone de Hollywood e conta com atores de X-Men e Velozes e Furiosos.

O filme de mistério Instinto Assassino chegou aos cinemas americanos em 2021. Na época, o longa falhou em conquistar a crítica especializada. No Rotten Tomatoes, ele garantiu apenas 26% de aprovação.

“Para investigar a morte misteriosa do irmão, um homem em liberdade condicional vai para uma ilha remota, onde se vê obrigado a encarar seu passado sombrio”, afirma a sinopse de Instinto Assassino na Netflix.

Explicamos abaixo tudo que os fãs precisam saber sobre o grande elenco de Instinto Assassino; confira de onde você conhece cada ator.

Scott Eastwood, Famke Janssen, Mel Gibson e muito mais no elenco de Instinto Assassino

Como citamos acima, o elenco de Instinto Assassino é liderado pelo filho de um verdadeiro ícone de Hollywood.

Trata-se de Scott Eastwood, o filho de Clint Eastwood – ator e diretor conhecido por filmes de faroeste, ação e drama.

Clint Eastwood também é considerado um “ícone da masculinidade” por sua performance como o anti-herói Harry Callahan na franquia Dirty Harry.

Seguindo os passos do pai, Scott Eastwood já conta com uma diversificada carreira no cinema e na TV.

Nas telonas, Scott é famoso por interpretar Eric Reisner na franquia Velozes e Furiosos. O ator também está em filmes como Esquadrão Suicida, No Limite e Círculo de Fogo: A Revolta.

Em Instinto Assassino, Scott Eastwood interpreta o protagonista – e autoproclamado sociopata – Dylan Forrester.

Quem também está no elenco de Instinto Assassino é Tyrese Gibson. Você, provavelmente, conhece e o ator como o Roman Pearce da franquia Velozes e Furiosos, que está prestes a ganhar um novo filme.

Na trama de Instinto Assassino, Tyrese Gibson interpreta o Xerife McCoy.

Famke Janssen também integra o elenco de Instinto Assassino como Shaughessy, uma agente do FBI que segue os passos do protagonista Dylan.

A atriz é conhecida no mundo inteiro como a intérprete original da mutante Jean Grey na primeira trilogia dos X-Men.

Na TV, Famke Janssen tem performances elogiadas em séries como How to Get Away With Murder e The Blacklist.

Finalmente, o elenco principal de Instinto Assassino é completado por Mel Gibson no papel do Dr. Alderwood, o excêntrico psiquiatra de Dylan.

Famoso por filmes como Mad Max, Coração Valente e Máquina Mortífera, ele é considerado um dos atores mais polêmicos da atualidade.

Também estão no elenco de Instinto Assassino os atores Kevin Durand (The Strain), Brenda Bazinet (Anne with an E), Brendan Fletcher (Arrow) e Ryan Robbins (Riverdale).

Instinto Assassino já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

