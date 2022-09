BTS tem lançamento surpresa no Disney+

Como mais uma atração do Disney+ Day a plataforma lançou o documentário sobre um dos maiores fenômenos sul-coreanos BTS: Permission To Dance On Stage.

No final do ano passado o super grupo de K-Pop fez os fãs de Los Angeles irem a loucura no SoFi Stadium, e agora fãs do mundo todo vão poder sentir um pouco dessa sensação com o especial lançado pelo Disney+.

O especial acompanha as performances ao vivo dos shows do BTS no SoFi Stadium que aconteceram nos dias 27-28 de Novembro e 1-2 de dezembro de 2021. O filme foca na apresentação e tem performances de grandes sucessos nomeados ao Grammy.

É uma reunião muito bem vinda após o grupo anunciar um hiato neste ano. Então se sentem falta de ver o BTS se apresentando a Disney trouxe uma solução.

O lançamento deixou os fãs muito animados e reagindo por a toda internet, confira o trailer e algumas reações:

As reações do Army

Uma fã comentou: “Nós amamos vocês BTS”

“Todos os sete membros do BTS alcançaram as Hot Trending Songs como artistas solo (Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V & Jungkook).” tuitou o veículo Chart Data.

Outro fã publicou um vídeo do grupo e reparou: “Aqui está o BTS cantando o hit Boy With Luv em um estádio lotado em Los Angeles em seu sexto ano, ninguém está fazendo como eles.”

“Concertos do BTS são realmente INSANOS.” disse mais uma fã.

Com um vídeo de um homem pulando de felicidade outra pessoa tuitou: “Eu vendo todos os 7 BTS no mesmo lugar como se eles não fizessem parte de mesmo grupo e fossem melhores amigos.”

