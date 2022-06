Notou? BTS está em La Casa de Papel: Coreia e fãs vão à loucura

Nos últimos anos, a indústria cultural sul-coreana se tornou uma das mais poderosas do mundo. Com séries na Netflix e bandas de kpop, o país dita tendências no cenário internacional e domina as plataformas de streaming. Muita gente não percebeu, mas os primeiros episódios de La Casa de Papel: Coreia fazem uma grande referência à banda BTS.

Criada por Kim Hong-sun, Ryu Yong-jae, Kim Hwan-chae e Choe Sung-jun, La Casa de Papel: Coreia tem Yoo Ji-tae, Kim Yunjin e Park Hae-soo nos papéis principais.

“Ladrões invadem a casa da moeda da Coreia unificada. Com reféns presos lá dentro, a polícia precisa detê-los, assim como a mente por trás do plano”, afirma a sinopse oficial de La Casa de Papel: Coreia.

Explicamos abaixo como La Casa de Papel: Coreia inclui o BTS na trama, e como os fãs da banda reagiram nas redes sociais; confira.

Personagem importante de La Casa de Papel: Coreia é fã de BTS

Atualmente, BTS é um dos conjuntos de kpop mais famosos do mundo. Formada em 2010 e lançada em 2013, a banda apareceu na capa da revista Time como “Os Líderes da Próxima Geração”.

O conjunto também figurou na lista de 25 pessoas mais influentes da internet e do mundo.

Nas redes sociais, a BTS acumula milhões de fãs. Para conquistar esse público, La Casa de Papel: Coreia faz referência à banda em seus primeiros episódios.

Em La Casa de Papel: Coreia, a atriz Jun Jong-seo interpreta Tokyo, a narradora da série. A personagem é uma grande fã de BTS.

Num dos momentos mais importantes de sua introdução, Tokyo aparece curtindo ‘DNA’, um dos maiores hits da BTS – mesmo sob os olhares julgadores dos norte-coreanos.

“Os fãs do grupo de kpop BTS são chamados de ARMY, e estão no mundo todo”, afirma a personagem.

A referência deixou os fãs de BTS em polvorosa. No Twitter, muitos integrantes da ARMY falaram sobre o momento.

“Nós somos famosos!”, brincou um fã, fazendo referência à inclusão das músicas de BTS em La Casa de Papel: Coreia.

Muitos fãs se identificaram com a cena de Tokyo na nova série da Netflix. Afinal, a personagem parece não se importar com as impressões com compatriotas.

“Eu também fico assim quando escuto BTS em público. Quando percebo, já estou fazendo as dancinhas”, comentou um admirador da banda.

Os fãs de BTS, dessa forma, aprovaram a referência ao conjunto na trama de La Casa de Papel: Coreia.

“Uma das minhas séries preferidas ganhou um remake sul-coreano logo após eu ficar obcecada com os k-dramas. E agora, ela também menciona o BTS. Amei!”, comentou outra fã.

Em outra cena de La Casa de Papel: Coreia, Tokyo cita novamente a fama mundial de BTS.

“É claro que existem ARMYs na Coreia do Norte. Desde criança, assisto secretamente os k-dramas e escuto k-pop”, afirma a personagem.

A Parte 1 da 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia está disponível na Netflix.

