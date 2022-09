Bucky vai aparecer em Capitão América 4? Ator responde

O astro de Bucky, Sebastian Stan, revelou se vai aparecer em Capitão América: Nova Ordem Mundial (Capitão América 4), novo filme do personagem.

Aposta da Marvel para 2024, o longa-metragem que será estrelado por Anthony Mackie terá o retorno de um dos vilões de O Incrível Hulk.

Stan, que contracenou com Mackie em Falcão e o Soldado Invernal, disse que precisa encontrar seu caminho, e descartou a possibilidade de estar no filme (via The Direct).

“Preciso de algum tempo do Anthony Mackie, porque preciso encontrar o caminho de volta para mim. Eu sei que ele tem muita ansiedade de separação enquanto falamos, mas tento tranquilizá-lo de que vou ficar bem”, disse ele.

No entanto, ele ainda vai aparecer no MCU, mas no filme Thunderbolts, sendo um dos principais personagens da equipe.

Filme do novo Capitão América

Capitão América 4 acompanhará os próximos passos de Sam Wilson como o novo Capitão América, após os eventos de Falcão e o Soldado Invernal.

O personagem voltará a ser interpretado por Anthony Mackie. O elenco ainda conta com Tim Blake Nelson, Carl Lumbley, Danny Ramirez e Shira Haas.

Julius Onah é o diretor, enquanto Malcolm Spellman cuida do roteiro.

Capitão América: Nova Ordem Mundial (Capitão América 4) estreia no dia 3 de maio de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.